Lazio, da Diogo Leite a Doekhi: il retroscena sulla scelta in difesa

RASSEGNA STAMPA - Con Pedraza e Doekhi, nei piani della Lazio, c'era anche Diogo Leite. Il club biancoceleste aveva iniziato a monitorare il mercato degli svincolati già da gennaio e il difensore portoghese era stato uno dei primi profili sondati, insieme allo spagnolo del Villarreal. Doekhi, invece, rappresentava inizialmente un'alternativa e non la prima scelta.

Se la trattativa con Pedraza si è chiusa rapidamente, come spiega il Corriere dello Sport, quella per Diogo Leite si è rivelata molto più complicata. I contatti sono andati avanti per mesi, con nuovi tentativi anche nelle ultime settimane, ma senza arrivare alla fumata bianca. A metà luglio, così, la Lazio ha cambiato definitivamente direzione, puntando su Doekhi e chiudendo l'operazione con il difensore olandese.