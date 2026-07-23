Lazio, Doekhi svela: "Il segreto della mia forma fisica? Vi spiego"

Danilho Doekhi, si è presentato questo pomeriggio in sala stampa. Il nuovo difensore della Lazio ha spiegato il segreto della sua integrità fisica: "Sono stato abbastanza fortunato, ho giocato sempre nelle ultime due stagioni, senza saltare nemmeno un minuto. Non ho mai avuto infortuni. Mi occupo di me stesso fuori dal campo, mangio e riposo bene, mi preparo sempre al meglio per la partita successivia".