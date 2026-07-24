Calciomercato Lazio | Espì, sondaggi in corso: ma occhio alla concorrenza

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare per cercare di dare a Gattuso una rosa completa e adeguata. L’obiettivo del club è quello di abbassare l’età media e, soprattutto, alleggerire il monte ingaggi e così, seguendo questa linea, negli ultimi giorni hanno preso quota due nuovi nomi. Uno di questi è per l’attacco.

Per rinforzare il reparto offensivo, il profilo individuato - come vi avevamo raccontato - è quello di Carlos Espí. Centravanti spagnolo, classe 2005 che si aggiunge a Pinamonti, Piccoli e Kennedy già presenti nella lista. L’interesse, si legge sul Corriere dello Sport, è fermo al momento a dei sondaggi. Il club riflette, molto dipenderà dalle uscite con Ratkov e Dia che sono parzialmente in partenza se dovessero arrivare offerte. Inoltre, i biancocelesti devono fare i conti anche con la concorrenza: non sono i soli ad averlo notato, anche il Bologna lo segue con attenzione e potrebbe rappresentare un concorrente importante.

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