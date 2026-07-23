Italia, Maldini: "Nuovo ct? Ecco le tempistiche. E su Guardiola..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana Paolo Maldini ha fatto il punto sul percorso che porterà alla scelta del prossimo commissario tecnico, soffermandosi anche sul tentativo di convincere Pep Guardiola ad accettare l'incarico. Di seguito le sue parole:

“L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe anche meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo: c'è fretta, ma non c'è fretta".

Poi sulla chiamata di Malagò: “È una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Pur avendo chiare la lunghezza in sé e la difficoltà, ho voluto con tutte le forze convincere Leonardo. C'è condivisione totale tra noi di principi, di valori e di obiettivi". Infine sulle novità che verranno apportate: "La mia figura non esisteva, assieme al mio amico Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica e un'impostazione tecnica al Club Italia. Già questo credo sia sintomo di grande cambiamento".