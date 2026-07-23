Ma cosa fa?? Un tifoso della Roma rischia di far cadere Carapaz al Tour de France

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Un imprevisto giallorosso durante il Tour de France. Nella tappa di oggi, infatti, uno dei ciclisti in gara ha rischiato di cadere a causa dell'irruzione di un tifoso della Roma che, pur di mostrarsi alle telecamere di Eurosposto con indosso la casacca giallorossa, ha rischiato di ostacolare Carapaz che, fortunatamente, è riuscito a evitarlo restando in sella alla sua bici. Il gesto del tifoso della Roma ha mandato su tutte le furie gli appassionati (e lo stesso ciclista) che gli ha rimprovarato una mania di protagonista molto comune ad alcuni ambienti della Capitale, ma che questa volta ha rischia di fare danni a dir poco seri.