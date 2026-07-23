Lazio, cercasi attaccante: dai nomi in lista agli obiettivi impossibili

RASSEGNA STAMPA - Qualora ce ne fosse davvero ancora bisogno, l’amichevole contro la Primavera ha evidenziato un grande problema della Lazio: mancano i giocatori in grado di garantire i gol.

Per questo, riporta l’edizione odierna del Messaggero, il club sarebbe al lavoro per provare a risolvere il problema. Nel mirino sempre i nomi di Kennedy e Piccoli, ma non solo.

Sullo sfondo rimangono infatti anche Pinamonti, profilo mai approfondito dalla Lazio dopo l’alta richiesta del Sassuolo, e Gimenez, che rappresenta di fatto un sogno praticamente impossibile. I biancocelesti, però, sperano anche in possibili chance di fine mercato. Di certo non lo scenario migliore per Gattuso, che di un attaccante in grado di garantire gol ne ha un bisogno immenso e immediato.