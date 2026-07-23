Lazio, previsto un nuovo tentativo per Dominguez: i dettagli

23.07.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, previsto un nuovo tentativo per Dominguez: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - È al momento impegnata nei preliminari di Champions League la Dinamo Zagabria. Terminato il primo turno, però, la Lazio tornerà a bussare alla porta del club croato.

Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che spiega come in cima alla lista degli obiettivi dei biancocelesti ci sia ancora Sergi Dominguez, da sempre prima scelta anche di Gennaro Gattuso.

Solo in caso di esito negativo, allora, si virerebbe altrove. Sempre in attesa di definire la questione legata ad Alessio Romagnoli, che oggi tornerà ad allenarsi con la Lazio

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.