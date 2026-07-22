Atalanta, Sarri rischia la beffa: la Fiorentina può soffiare un talento alla Dea

22.07.2026 10:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Atalanta, Sarri rischia la beffa: la Fiorentina può soffiare un talento alla Dea
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina, ad oggi, è la vera regina del mercato italiano. Fabio Paratici si sta muovendo per regalare a Fabio Grosso una squadra più forte, anche per rifarsi dalla pessima stagione appena trascorsa.

Tra i tanti obiettivi, la Viola cerca anche un esterno sinistro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sembra tornato in auge quello di Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco sembrava ormai a un passo dall'Atalanta, ma la trattativa è rallentata a causa del mancato accorso tra la Dea e il Bayer Leverkusen.

Questo perché le richieste dei tedeschi sono molto alte (circa 30 milioni di euro), mentre l'Atalanta per ora si sarebbe spinta ad un massimo di 22. In questa situazione la Fiorentina resta alla finestra, in attesa di potersi inserire e soffiare così il classe 2007 a Maurizio Sarri.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.