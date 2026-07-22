Lazio, atteso il primo bilancio della campagna abbonamenti: oggi l'annuncio
22.07.2026 08:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Oggi la Lazio renderà noto il primo dato ufficiale della campagna abbonamenti. Allo scoccare della mezzanotte si è infatti conclusa la seconda fase, quella riservata ai rinnovi con prelazione sui posti rimasti liberi dopo il primo step.
La prima fase, dedicata ai rinnovi sul proprio posto e ai nuovi abbonamenti nei settori disponibili, si era chiusa con circa 1000 tessere sottoscritte, come riporta il Corriere dello Sport. Da domani, invece, scatterà la vendita libera, aperta a tutti i tifosi.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.