Lotito, scoppia la polemica: la citazione incriminata

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Claudio Lotito è, di nuovo, al centro delle polemiche. Il senatore, in occasione della prima conferenza stampa da nuovo proprietario della Reggina, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata. Durante la presentazione del progetto, rispondendo a una domanda sul suo approccio alla nuova avventura, il patron ha citato il motto “Credere, obbedire, combattere“, storico slogan del regime fascista.

L'episodio si è verificato alla presenza del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. In sala, dopo la citazione, sono partiti applausi e alcune risate. La frase è stata pronunciata in un contesto che voleva richiamare, secondo la retorica utilizzata da Lotito, l’impegno e la determinazione richiesti per il nuovo progetto sportivo. Tuttavia, il riferimento a uno dei motti più noti del fascismo ha immediatamente attirato l’attenzione.

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