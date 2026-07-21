Ex Lazio | Maldini, l'Atalanta lo lascia andare: c'è il Cagliari

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Il Cagliari resta forte su Daniel Maldini. L'ex attaccante della Lazio, rientrato all'Atalanta dopo il prestito di sei mesi, è in attesa di scoprire dove giocherà la prossima stagione visto che il suo futuro sarà probabilmente lontano da Bergamo. Oltre all'interesse del Sassuolo, come riportato dal Corriere Dello Sport, il figlio d'arte continua a essere seguito con attenzione dai rossoblù, con i quali ha già raggiunto un accordo verbale. Nei prossimi giorni si attendono novita dalla Dea, ma Maldini, insieme a Bowie, è in cima alla lista del DS Pietro Accardi.