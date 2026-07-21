Formula 1 | Ferrari, la novità per battere Mercedes in Ungheria
21.07.2026 14:02 di Giovanni Parterioli
La Ferrari continua a lavorare sullo sviluppo della SF-26 in vista dei prossimi appuntamenti del Mondiale. A Maranello sono attese novità pensate per adattare meglio la monoposto alle caratteristiche dei diversi circuiti. Il Gran Premio d’Ungheria potrebbe rappresentare un passaggio importante per valutare la direzione intrapresa dal reparto tecnico. Tra aggiornamenti, prestazioni e confronto con Mercedes, il lavoro sulla vettura resta al centro dell’attenzione. Portata una soluzione futuristica. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> aggiornamenti Ferrari SF-26 Ungheria <<<