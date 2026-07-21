Calciomercato Lazio | Artistico segna, ma il suo futuro è in bilico. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Bomber di Formello, fin qui. Due dei tre gol estivi della Lazio portano la firma di Gabriele Artistico, entrambi su rigore contro la Primavera di Punzi. Ha ribaltato la rete iniziale di Avram, poi Sana Fernandes ha chiuso la partita sul 3-1. "Artistico mi piace, ha spirito, in Serie B ha fatto bene. Mi piace l’umiltà, come lavora. Vediamo", ha dichiarato Gattuso dopo il test in famiglia.

Il futuro del centravanti, infatti, è ancora tutto da decidere. Su di lui c'è l'interesse di diverse squadre, soprattutto di Serie B. Una in particolare, come riportato da Tuttosport, è la Cremonese di Giampaolo. Smentito l'interesse per Cheddira, ora i grigiorossi vorrebbero puntare sul classe 2002 in attacco. Ma bisognerà superare la folta concorrenza e accontentare le richieste della Lazio.

Prevista una decisione nelle prossime settimane. Intanto Artistico sta ben figurando a Formello sotto la guida del nuovo tecnico biancoceleste, che alla società ha chiesto proprio un centravanti. Fin qui, Ratkov non convince. Lo stesso vale per Dia, spesso utilizzato anche più da sotto punta nel 4-2-3-1. Sullo sfondo restano i nomi di Kennedy, Piccoli e Pinamonti.