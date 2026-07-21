Lazio, Mattei su Lotito: "Inaccettabile che un senatore si esprima con certi motti"

Nella giornata di ieri Lotito ha tenuto la prima conferenza da nuovo presidente della Reggina, facendo discutere e non poco per alcune risposte e alcuni toni utilizzati. In merito si è soffermato Stefano Mattei, intervenuto questa mattina a Radiosei:

"Le vie della Lazio per Lotito sono finite.Ho sentito i soliti slogan, che tra Roma e Salerno conosciamo bene e che a Reggio tra un anno conosceranno; quegli applausi diventeranno fischi. All’inizio ha una maschera, ma poi cadrà. Quando avrà raggiunto l’obiettivo anche a Reggio scopriranno chi è Lotito.

Multiproprietà? Cercherà come sempre di fare la battaglia contro i mulini a vento. E comunque lui non vuole mollare la Lazio.

Quello che è successo ieri è offensivo nei confronti della storia della Lazio e dei suoi tifosi. Io ritegno inaccettabile, e mi rivolgo alla maggioranza, a tutti i componenti che sono in Parlamento e in Senato, che un senatore dell’attuale Repubblica, che rappresenta quindi lo Stato, a domanda dei cronisti risponda: ‘Crede, obbedire, combattere’, che è un motto di Mussolini, motto contro l’attuale democrazia italiana”.