Calciomercato | Roma beffata: niente Summerville, va all'Al-Hilal

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AGGIORNAMENTO ORE 18:55 - Sfuma Summerville per la Roma. L'esterno olandese andrà all'Al-Hilal, che ha offerto circa 80 milioni di euro al West Ham e 20 milioni al calciatore. È la seconda beffa per i giallorossi dopo l'affare saltato per Greenwood, che firmato con il Fenerbahce.

Sembrava ai dettagli il passaggio di Crysencio Summerville alla Roma. Nelle ultime ore, però, si è inserito prepotentemente l'Al-Hilal: come riportato da Fabrizio Romano, il club arabo avrebbe fatto al West Ham e al calciatore un'offerta più alta di quella presentata dai giallorossi. Ora la decisione spetta all'olandese, ma la squadra guidata da Simone Inzaghi conta di chiudere presto per il suo arrivo. La Roma non avrebbe intenzione di effettuare alcun rilancio, sarà Summerville a stabilire dove sarà il suo futuro.