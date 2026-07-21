Ibrahimovic: "Paredes contro Gavi? Io gli avrei dato una testata"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, a Fox Sports, ha analizzato l'episodio della rissa in Spagna - Argentina, criticatondo l'atteggiamento di Paredes e l'aggressione nei confronti di Gavi. L'ex Milan, senza mezzi termini, ha affermato: "Paredes può ritenersi fortunato che non ci fosse un giocatore come me in campo. Se ci fossi stato io, gli avrei dato una testata e sarei stato espulso. È una mancanza di professionalità da parte sua".

Le critiche però, non si sono limitate alla selezione argentina e lo svedese si è detto egualmente perplesso per la mancanza di reazione da parte dei giocatori spagnoli di fronte all'aggressione ai danni dei loro compagni di squadra: "Non so cosa facciano i giocatori spagnoli; se ne stanno semplicemente lì a guardare mentre un altro giocatore aggredisce un loro compagno".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE