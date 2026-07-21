Lo Monaco: "Lazio sfortunata, prigioniera di Lotito. Mi spiace per i tifosi"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pietro Lo Monaco è stato ospite nel pomeriggio a TMW dove ha parlato di alcuni temi caldi del momento e a proposito della Lazio ha affermato: "Con quel presidente dove deve andare? La Lazio ha una grande sfortuna, è prigioniera di Lotito. A me dispiace dirlo, è un presidente che tra l'altro ora si è anche andato a prendere un'altra squadra. Anche nei confronti dei tifosi della Lazio, che avrebbero diritto di sognare qualcosa di più. Si va avanti a guerre intestine, di programmazione non si parla.

"Purtroppo mi dispiace per i tifosi, perché meriterebbero qualcosa in più, ma il problema è serio. Lavorare con Lotito? Quando ero a Catania e lui si avvicinò al calcio, mi propose di andare alla Lazio ma dissi di lasciar perdere, perchè stavo bene lì. Il problema è uno: è un uomo amministrativo ma il calcio è un'altra cosa".

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