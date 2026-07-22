Calciomercato Lazio | "Valutiamo Artistico": la conferma del diesse del Frosinone

Direttamente dal ritiro del Terminillo, Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha fatto il punto sul mercato estivo del club ciociaro. In particolare ha parlato anche dell'attaccante della Lazio Gabriele Artistico, che piace molto ai gialloblù. Di seguito le sue parole: "Si lavora bene, è il prosieguo di quanto fatto lo scorso anno. La squadra è tranquilla. Zerbin e Hasa? Abbiamo molte trattative aperte, lavoriamo per la fase due. Il mercato è difficile e lo sapete, ma sono fiducioso che si possa fare qualcosa di interessante".

"Il reparto con più bisogno di intervento? L'attaccante. Cerchiamo di trovare prima possibile uno che sia adatto. E ci sono delle uscite da fare: in base a quelle, avremo altre entrate. Qualche richiesta c'è, ma in un mercato lento e difficile ci vuole pazienza. Di Nardo e Artistico? Questi due attaccanti sono sul mercato, ne stiamo valutando molti, tra i quali loro. Dobbiamo cercare di prenderne due senza sbagliare".