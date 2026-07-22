Lotito: "Insieme al sindaco riporteremo Reggio in auge. Mi ha colpito..." - VIDEO

Claudio Lotito, in qualità di nuovo patron della Reggina, è stato accolto nella boutique Rocca, una gioielleria nel cuore di Reggio, e intervistato ai microfoni di CityNow: “Mi sento a casa anche perché mio padre è calabrese e ho respirato sin da piccolo i valori dei calabresi. Mi ha impressionato soprattutto per l’accoglienza, la familiarità e anche la voglia di riscatto da un punto di vista sportivo".

"Questa è una città che in questo momento è governata da un sindaco che ha voglia di fare e lo sta dimostrando e che mi ha posto il problema di contribuire a questo rilancio della città con un ruolo in ambito sportivo. E insieme faremo le stesse cose, con quel motto di riportare Reggio in auge e di fare in modo che la gente abbia l’orgoglio dell’appartenenza che sarà testimoniato dai fatti. Siamo abituati a tradurre le cose in fatti e a non fare solo parole”.

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