Calciomercato Lazio | Idea Matias Moreno: la risposta della Fiorentina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca 2024

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio studia nuovi profili per la difesa. L'ultimo nome arriva dalla Fiorentina: come riportato da Matteo Moretto, infatti, a Formello sarebbero interessati a Matias Moreno. Si tratta di un centrale argrentino classe 2003, che ha passato l'ultima stagione in prestito al Levante in Liga (29 partite giocate, per un totale di 2.281 minuti). Negli ultimi giorni il club viola aveva trovato l'accordo con il Wrexham (società inglese appena promossa in Championship, la nostra Serie B) per un totale di circa 9 milioni di euro più un'altra percentuale sulla futura rivendita. L'affare però sembra essersi bloccato: per questo la Lazio starebbe pensando di inserirsi nella trattativa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, da Firenze smentiscono l'interesse dei biancocelesti, ribadendo che il prezzo per lasciar partire il calciatore si aggiri tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il profilo dell'argentino resta un possibile candidato per il futuro reparto arretrato di Gattuso: in cima alla lista c'è sempre Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, seguito da Comuzzo proprio della Fiorentina. A Formello ora riaccoglieranno anche Romagnoli, il cui affare con l'Al Sadd sembra saltato definitivamente. Sarà un'altra grana di mercato da risolvere per Fabiani e Lotito, vista la chiara volontà del calciatore di lasciare la Capitale già da gennaio scorso.