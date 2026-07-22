Calciomercato Lazio | Gattuso vuole un attaccante: torna di moda un nome

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano. Soprattutto perché la necessità di un attaccante si fa ogni giorno più evidente nel quartier generale di Formello. La penuria di gol vista nell'allenamento congiunto contro la Lazio Primavera ha evidenziato un limite offensivo che va affrontato e risolto. Il nome di Kennedy sembrerebbe essere quello in pole attualmente per provare a portare gol a questa squadra, ma la trattativa con il Fluminense è a una fase di stallo e ad oggi non sono stati fatti grossi passi in avanti. A lui si aggiungono i profili di Piccoli e Pinamonti, ma nessuno di loro è al primo posto nella lista di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha espresso al sua preferenza fin dai primi giorni in cui ha messo piede a Formelllo.

GATTUSO VUOLE GIMENEZ - Secondo quanto riportato dal Messaggero, suo profilo ideale è messicano e si chiama Santiago Gimenez. Un attaccante che ha faticato con il Milan, ma che in Olanda ha dimostrato di avere il vizio per il gol e le qualità per farlo in ogni modo. Le sue caratteristiche sarebbero perfetto per il gioco di Gattuso. Sa dialogare con la squadra, ma ha i tempi e la rapidità anche per aggredire l'area di rigore in verticale.

PISTA COMPLICATA - L'ex c.t. stravede per lui e spera che la società possa riuscire a portarlo a Roma. La situazione, però, è complicata. L'unico modo per portare Gimenez alla Lazio è trovare l'accordo con il Milan per un prestito, sperando che l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Psg possa spingere la dirigenza rossonera a esser un po' più accondiscendente rispetto a un mese fa. Tuttavia, anche se dovesse arrivare un'apertura, gli ostacoli resterebbero molti: soprattutto sotto il profilo economico.