Lazio, arrivano tre nuovi innesti per il settore giovanile: di chi si tratta

Tre nuovi arrivi a Formello. Sono tutti ragazzi per il settore giovanile, che accoglie altri talenti per la prossima stagione. Come riportato da Gazzetta Regionale, la Lazio ha messo sotto contratto Gianmarco Furlan, centrocampista classe 2012 dal Bologna, Michelangelo Bacchiocchi, centrocampista del 2013 che giocava alla Ternana, e Matteo Stornelli, classe 2008 che nell’ultimo anno ha vestito la maglia della Boreale in Eccellenza.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03