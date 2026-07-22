Italia, Malagò: "Presenteremo un dossier sugli stadi per Euro 2032"

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato a Chora Media e Cronache di Spogliatoio toccando diversi temi legati al calcio italiano. In particolare, si è espresso sul tema degli stadi nel nostro paese e la scelta degli impianti per Euro 2032. Di seguito le sue parole.

In che modo cercherà di convincere il Governo nel favorire una legge per avere nuovi stadi?

"Parlerò di questo tema perché entro il 31 luglio dobbiamo compilare il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032. Per questo dico che il CT è sì una priorità, ma gli Europei sono fondamentali per una questione di sviluppo. Una legge esiste, ma non è sufficiente per dare un boost all'accelerazione. Oramai siamo certi di avere un numero sufficiente per presentare alla UEFA un dossier con 5 stadi pronti e altri 8/10 che si agganceranno. Aggiungo una notizia: nel 2033 sarebbe bello poter portare gli Europei femminili, dove c'è una potenzialità enorme e abbiamo un gap moderno con i paesi anglosassoni".