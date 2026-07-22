FORMELLO GIORNO 10 - Lazio, la partitella chiude la seduta pomeridiana

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Allenamento ufficialmente terminato, l'unico della giornata. Gattuso è in panchina e parla con i giocatori, oltre che con Leonardo Bonucci, ospite speciale di oggi a Formello. Appuntamento a domani per la ripresa.

AGGIORNAMENTO ORE 19:18 - Gattuso ferma il gioco: la squadra recupera. L'allenamento si avvia verso la conclusione.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Cambio campo per le due squadre. Gattuso interrompe spesso la gara e dà indicazioni ai suoi.

AGGIORNAMENTO ORE 19:05 - Cambia il lavoro sul campo: inizia la partitella.

AGGIORNAMENTO ORE 18:52 - Altro recupero: la squadra beve e si rinfresca. A bordo campo si vede Furlanetto, operato di recente al ginocchio. Dopo di che si riprende a giocare: lo staff di Gattuso consegna i fratini blu e inizia una fase di possesso palla.

AGGIORNAMENTO ORE 18:43 - Piccolo colpo preso da Lazzari alla mano destra. Entra lo staff medico in campo. Doekhi invece ora è fermo in panchina, vicino a Bonucci, dopo la lunga fase atletica svolta a parte.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 - Gattuso ferma il lavoro: i giocatori bevono e recuperano. Quindi i due gruppi si scambiano e si ricomincia l'allenamento con il pallone. Una parte si dedica ancora al possesso palla, l'altra invece si concentra sulla fase offensiva con l'attacco alla porta da cross sulle fasce.

AGGIORNAMENTO ORE 18:28 - La squadra ora si ferma e recupera. Dopo di che si riparte: gruppo ancora diviso in due, continua il lavoro con il pallone. Una parte si dedica al possesso palla, l'altra sulla fase offensiva. Doekhi corre ancora da solo a parte.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Gattuso continua a far lavorare tutto il gruppo tra attivazione con il pallone e parte atletica, con corsa intorno al campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12 - L'attivazione ora prosegue con il pallone: gruppo diviso in due. Doekhi e Pedraza corrono a parte intorno al campo. Presente Leonardo Bonucci in panchina a seguire l'allenamento. Ancora assente Patric, oltre agli indisponibili Cataldi, Isaksen e Furlanetto. In campo non si vedono nemmeno Gigot e Nuno Tavares. Presenti invece Rovella (aveva saltato qualche allenamento a causa della febbre) e Pedraza, che ha saltato il test con la Primavera di lunedì per un fastidio muscolare. Aggregato Ricardo Bordon.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Iniziato l'allenamento pomeridiano a Formello. La prima fase è atletica, di corsa intorno al campo.

FORMELLO - Ripresa in campo a Formello. Decimo giorno di preparazione nel centro sportivo per la Lazio di Gattuso, che arriva dall'allenamento congiunto contro la Primavera di lunedì. Da lì, la squadra ha riposato nella giornata di ieri (martedì) e stamattina, per ricominciare a lavorare da oggi pomeriggio (intorno alle 18). Ansia per le condizioni di Nuno Tavares, out per un'infiammazione al ginocchio; attesa anche per Pedraza, gestito per un piccolo problema muscolare. Tutto sotto controllo invece per Rovella: ha ripreso ad allenarsi dopo aver smaltito la febbre dei giorni scorsi.