WOMEN | Serie A, stagione 2026/27: il calendario della Lazio - FOTO
La Lazio Women ha appena conosciuto il calendario per la prossima stagione, quella 2026/27, che prenderà il via a fine settembre dopo la Serie A Women's Cup. Di seguito tutti gli impegni delle biancocelesti:
GIORNATA 1: Lazio - Parma (26-27 settembre 2026/30-31 gennaio 2027)
GIORNATA 2: Roma - Lazio (3-4 ottobre 2026/6-7 febbraio 2027)
GIORNATA 3: Ternana W- Lazio (17-18 ottobre 2026/13-14 febbraio 2027)
GIORNATA 4: Lazio - Como W (24-25 ottobre 2026/20-21 febbraio 2027)
GIORNATA 5: Inter - Lazio 31 ottobre - 1° novembre 2026/ 13-14 marzo 2027)
GIORNATA 6: Lazio - Napoli W (7-8 novembre 2026/20-21 marzo 2027)
GIORNATA 7: Fiorentina - Lazio (14-15 novembre 2026 /3-4 aprile 2027)
GIORNATA 8: Lazio - Juventus (21-22 novembre 2026 /10-11 aprile 2027)
GIORNATA 9: Sassuolo - Lazio (12-13 dicembre 2026 /1-2 maggio 2027)
GIORNATA 10: Lazio - Milan (16-17 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027
GIORNATA 11: Como 1907 - Lazio (23-24 gennaio/ 15-16 maggio 2027)
Signore e signori, il Calendario della Serie A Women Athora stagione 2026-2027 ️#SerieAWomenAthora pic.twitter.com/zVZpBrzOTb— Serie A Women (@SerieA_Women) July 22, 2026
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