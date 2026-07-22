Calciomercato Lazio | Ratkov in bilico: verranno ascoltate eventuali offerte

CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante sia arrivato soltanto pochi mesi fa, durante il mercato di gennaio, Petar Ratkov è tutt'altro che certo di indossare la maglia della Lazio la prossima stagione. Il club biancoceleste è alla ricerca di un centravanti titolare: per questo motivo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire e ad ascoltare eventuali offerte per il classe 2003.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.