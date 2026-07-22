Lazio, Ratkov stecca il primo esame: Gattuso aspetta segnali

RASSEGNA STAMPA - La prima amichevole stagionale contro la Primavera non può rappresentare un verdetto. I carichi di lavoro sono ancora pesanti, il caldo di Formello incide sulla condizione e la squadra è solo all'inizio del percorso con Gattuso. Nonostante le attenuanti, però, Petar Ratkov non ha sfruttato l'occasione.

Schierato al centro dell'attacco nel primo tempo, come scrive il Corriere dello Sport, il centravanti serbo è apparso in difficoltà: controlli imprecisi, appoggi sbagliati, poca intesa con i compagni e soprattutto un clamoroso errore a porta praticamente vuota, simbolo di una prestazione sottotono. Gattuso, durante la gara, ha più volte richiamato il reparto offensivo con un eloquente: "Facciamo gol", chiedendo maggiore cattiveria negli ultimi metri. Il problema, d'altronde, non nasce oggi.

La Lazio arriva da una stagione in cui ha spesso faticato a concretizzare la mole di gioco prodotta e il nuovo tecnico considera l'arrivo di un centravanti una delle priorità del mercato. La prova opaca di Ratkov non cambia i piani del club, ma conferma come il serbo sia ancora un progetto sul quale lavorare più che una soluzione immediata. Gattuso continuerà a valutarlo nelle prossime amichevoli, ma il primo test non ha lasciato segnali incoraggianti.