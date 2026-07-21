Venezia, Stankovic: "Mi aspetta una stagione dura. Idolo? È sempre stato..."

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Il Venezia è in ritiro a Falcade, dopo qualche giorno di lavoro ai microfoni di Sky Sport - direttamente dalla Valle del Biois - ha parlato Filip Stankovic. Il portiere dei lagunari si è detto pronto per la nuova stagione che spera di vivere da titolare assoluto: "Sono contento, ho fatto un po' di esperienza in Olanda, Sampdoria e in Serie B con il Venezia. So che mi aspetta una stagione dura, ma penseremo a partita dopo partita. È una sfida che mi piace. I compagnia si fidano di me e io cerco di trasmettere loro fiducia".

Poi, proseguendo, ha rivelato il nome del suo idolo a cui si è sempre ispirato: "Portiere di riferimento? Il mio idolo è sempre stato Julio Cesar, poi ho guardato Handanovic con cui mi sono allenato, cercando di imparare il più possibile da lui che era uno che curava ogni dettaglio".

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