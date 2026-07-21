Roma | La Formula 1 a Centocelle: corse clandestine e terrore

A Roma torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e della vivibilità nei quartieri. A Centocelle, residenti e cittadini continuano a segnalare una situazione diventata sempre più difficile da ignorare. Tra rumori notturni, velocità elevate e richieste di intervento, cresce la pressione sulle istituzioni. Il caso riaccende il dibattito sui controlli, sui dissuasori e sulla tutela delle strade cittadine. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> corse clandestine a Centocelle <<<