Lazio | Romagnoli - Al Sadd, secondo stop: si valutano azioni legali

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RASSEGNA STAMPA - A gennaio era stato Lotito a far saltare tutto, chiedendo a Romagnoli di rinunciare alle ultime tre mensilità con la Lazio. Stavolta, invece, resta difficile individuare il motivo dello stop.

Dal Qatar sono filtrate ricostruzioni diverse: dal cambio in panchina, con Razvan Lucescu subentrato a Roberto Mancini, al tempo perso dopo la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, fino alle modifiche al regolamento sugli extracomunitari. Una spiegazione definitiva, però, ancora non c'è. E lo stesso Romagnoli aspetta di capire cosa sia realmente successo.

Nelle prossime ore si capirà se esistano ancora margini per riaprire la trattativa, anche se al momento prevale il pessimismo. Come spiega il Corriere dello Sport, non è escluso che il difensore e il suo entourage valutino azioni legali nei confronti dell'Al-Sadd. L'accordo, infatti, era stato raggiunto da tempo: stesso ingaggio concordato a gennaio per il giocatore e 3 milioni di euro alla Lazio, che avrebbe anche alleggerito il monte ingaggi.