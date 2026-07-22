Calciomercato Lazio | Il retroscena su Gila: c'era un accordo con l'Atalanta

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CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila sembrava destinato a trasferirsi all'Atalanta a un certo punto della trattativa. Dopo i tentativi a vuoto del Napoli, Giuntoli aveva deciso di inserirsi alzando il tiro e mettendo sul piatto un'offerta che sembrava aver ottenuto il 'sì' della Lazio. La Dea, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, era pronta a versare 25 milioni di euro nelle casse biancocelesti, più il rinnovo del prestito di Daniel Maldini e il 50% di El Bilal Touré, attaccante della Dea. In un colpo solo, infatti, la società sarebbe riuscita a risolvere il problema del trequartista e della punta, prima che si presentasse però il Milan con i suoi 30 milioni di euro, convincendo la Lazio a preferire la pista rossonera.