Calciomercato Lazio | Il retroscena su Gila: c'era un accordo con l'Atalanta

22.07.2026 09:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Il retroscena su Gila: c'era un accordo con l'Atalanta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila sembrava destinato a trasferirsi all'Atalanta a un certo punto della trattativa. Dopo i tentativi a vuoto del Napoli, Giuntoli aveva deciso di inserirsi alzando il tiro e mettendo sul piatto un'offerta che sembrava aver ottenuto il 'sì' della Lazio. La Dea, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, era pronta a versare 25 milioni di euro nelle casse biancocelesti, più il rinnovo del prestito di Daniel Maldini e il 50% di El Bilal Touré, attaccante della Dea. In un colpo solo, infatti, la società sarebbe riuscita a risolvere il problema del trequartista e della punta, prima che si presentasse però il Milan con i suoi 30 milioni di euro, convincendo la Lazio a preferire la pista rossonera. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.