Lotito acclamato a Reggio, i laziali insorgono: "Resta lì"

RASSEGNA STAMPA - Due realtà agli antipodi. A Reggio Calabria Claudio Lotito è stato accolto tra gli applausi durante la presentazione del suo progetto per la Reggina, con una standing ovation a ogni intervento. A Roma, invece, le sue parole hanno alimentato ancora una volta la protesta del popolo biancoceleste. Sui social il commento più ricorrente è stato eloquente: "Lì ti amano, resta a Reggio e libera la Lazio".

A far discutere è stata soprattutto la risposta alle domande sulla Lazio. Sollecitato su possibili investimenti, sull'ingresso di nuovi soci e sull'eventualità di finanziare personalmente il club, Lotito ha liquidato l'argomento con un secco: "Qui stiamo parlando di Reggina, non della Lazio". Una replica che i tifosi hanno interpretato come l'ennesima dimostrazione di distanza nei confronti dell'ambiente biancoceleste.

Sui social e nelle radio, riporta il Corriere dello Sport, è esplosa la contestazione. "Un'altra mancanza di rispetto", "Ha mostrato tutta la sua arroganza", "Non merita di rappresentare la lazialità", sono stati alcuni dei commenti più condivisi. In molti hanno anche "avvertito" i tifosi della Reggina: "Applauditelo pure, poi ci risentiamo tra 25 anni".

Le critiche non hanno riguardato soltanto il silenzio sul futuro della Lazio, alle prese con un mercato a saldo zero e con il crollo degli abbonamenti, ma anche alcuni slogan pronunciati durante la conferenza. In particolare ha fatto discutere il riferimento al motto "credere, obbedire, combattere", giudicato da molti un'espressione fuori luogo per il suo richiamo storico. Il risultato è stato un nuovo diluvio di contestazioni tra i tifosi laziali, mentre gli unici "non mollare" arrivati sui social sono stati quelli ironici dei romanisti.