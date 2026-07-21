Reggina, accoglienza da 're' per Lotito: in 4mila al Granillo solo per lui

RASSEGNA STAMPA - Tutti per Lotito a Reggio Calabria. È l'idolo della città, il nuovo patron della Reggina. Mentre nella Capitale è ormai mal sopportato e non più il più benvenuto per tutti i tifosi della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, per la sua presentazione al Granillo erano presenti circa 4mila persone. Con lui anche il sindaco della città, Francesco Cannizzaro.

Omaggi continui per Lotito, osannato ed elevato a salvatore dopo anni bui vissuti dal club amaranto. Applausi scroscianti dopo ogni dichiarazione, perfino cori. La folla era tutta per lui, che ha promesso ambizione, crescita e investimenti a tutto il popolo calabrese. Sembra proprio scoccato il grande amore tra le parti. Totalmente diverso, invece, il sentiment con la Lazio e i tifosi biancocelesti, che più volte sono scesi in strada per manifestare contro di lui.