Lazio, il cordoglio per la scomparsa del papà di Sarri

21.07.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, il cordoglio per la scomparsa del papà di Sarri

Anche la Lazio si stringe intorno a Maurizio Sarri dopo la tragica notizia della scomparsa del papà Amerigo. Questo il cordoglio del club biancoceleste nei confronti dell'ex tecnico: “Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari”.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.