Lazio, il cordoglio per la scomparsa del papà di Sarri
21.07.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Anche la Lazio si stringe intorno a Maurizio Sarri dopo la tragica notizia della scomparsa del papà Amerigo. Questo il cordoglio del club biancoceleste nei confronti dell'ex tecnico: “Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.