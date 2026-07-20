Lazio, Gattuso vota Artistico: le sue parole. E su Galassi…

C’è spazio anche per un’analisi dedicata ad alcuni singoli nelle parole di Gattuso al termine della gara della Lazio contro la Primavera. Tra questi anche Artistico e Galassi: questo il pensiero del tecnico. “Artistico mi piace, ha spirito, i Serie B ha fatto bene. Mi piace l’umiltà, come lavora. Vediamo. Galassi è 2007, ha margini per migliorare. Deve mettere su gamba”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele