Lazio, Gattuso vota Artistico: le sue parole. E su Galassi…
20.07.2026 21:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
C’è spazio anche per un’analisi dedicata ad alcuni singoli nelle parole di Gattuso al termine della gara della Lazio contro la Primavera. Tra questi anche Artistico e Galassi: questo il pensiero del tecnico. “Artistico mi piace, ha spirito, i Serie B ha fatto bene. Mi piace l’umiltà, come lavora. Vediamo. Galassi è 2007, ha margini per migliorare. Deve mettere su gamba”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.