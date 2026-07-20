Lazio o Reggina, quale club verrebbe ceduto? La risposta criptica di Lotito

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Claudio Lotito ha risposto senza sbilanciarsi sul futuro della multiproprietà in caso di approdo della Reggina nel calcio professionistico. Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente degli amaranto, alla domanda su quale club sceglierebbe tra Lazio e Reggina alla luce delle parole di Giovanni Malagò sull'assenza di modifiche alle norme, il patron biancoceleste ha preferito rinviare ogni valutazione: "Il campionato dura dodici mesi, da qui a dodici mesi le vie del Signore sono infinite. Con Lotito risultato garantito, non ve lo dimenticate mai".