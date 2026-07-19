Calciomercato | Gattuso vuole Stojkovic: la Dinamo fa il prezzo, la Lazio…

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Sergi Dominguez. Molto probabilmente nella recente chiacchierata tra Gennaro Gattuso e Boban nei discorsi potrebbe essere finito anche Luka Stojkovic. Il trequartista della Dinamo Zagabria piace molto al tecnico della Lazio, che lo ha visto da vicino nella sua esperienza in Croazia.

Nell’ultima stagione Stojkovic ha portato a casa 13 gol e 12 assist in 42 presenze, numeri importanti anche se in un campionato non di primissima fascia. Ma soprattutto numeri che legittimano la Dinamo Zagabria a chiedere almeno 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Una cifra che, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, la Lazio non può al momento spendere essendo concentrata su altri ruoli. Il club, come del resto per Dominguez, sta provando però a sondare il terreno per capire se ci siano o meno le possibilità di arrivare a un accordo modificando non tanto la cifra ma le modalità e la formula, cosa che permetterebbe di arrivare anche ai 12 milioni richiesti. Gattuso aspetta, sperando di non vedere sfumare un altro obiettivo come accaduto per Asp Jensen.