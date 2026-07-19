La Lazio aspetta risposte per Dominguez e valuta le alternative

RASSEGNA STAMPA - Ore di attesa a Formello per scoprire che traiettoria potrà prendere la trattativa per Sergi Dominguez. Il difensore, prima scelta di Gattuso, rimane nel mirino della Lazio che attende però risposte dalla Dinamo Zagabria.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la società biancoceleste ha formulato un’offerta di prestito con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro. Una formula che non entusiasma particolarmente Boban, ma che potrebbe trovare un assist dal fatto che il Venezia sembrerebbe esseri defilato puntando su altri nomi.

La Lazio aspetta per questo una risposta dalla Dinamo Zagabria tra oggi e domani. In caso di esito negativo non sarebbe da escludere una virata verso Firenze, dove Comuzzo può partire in prestito e avrebbe già dato la sua apertura al trasferimento visto il poco spazio che rischia di avere con Grosso. Da Formello nessuna offerta ufficiale per il momento, ma un primo contatto con l’agente alla vigilia di una settimana che potrebbe essere decisiva per la costruzione della difesa biancoceleste.