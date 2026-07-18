FORMELLO GIORNO 6 - Lazio, altro mezzo riposo: in campo nel pomeriggio

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Prosegue il ritiro della Lazio nel centro sportivo di Formello. Seconda mezza giornata di riposo concessa da Gattuso: questa mattina la squadra non si allenerà, ma riprenderà il lavoro sul campo direttamente nel pomeriggio (intorno alle ore 18). Ieri la giornata si è chiusa con la grigliata serale offerta dalla società. Non si vedranno ancora Isaksen, Cataldi e Furlanetto, tutti e tre operati e indisponibili. Lo stesso vale per Patric, ancora ai box. Da capire se rientrerà Rovella, alle prese con la febbre negli ultimi due giorni. Nessun problema, invece, per Pellegrini e Cancellieri, entrambi tornati in gruppo dopo un piccolo stop; non preoccupano nemmeno Bordon, Przyborek e Nuno Tavares, gestiti ieri pomeriggio.