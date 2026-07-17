Avv. Mairov: "Lazio al Nasdaq? Ipotesi complicata, vi spiego perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’avvocato Maximilian Mairov è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell’ipotesi quotazione Nasdaq della Lazio e sull’azionariato popolare. Ecco le sue parole sul tema:

“A me sembra estremamente complicato per la Lazio, per una lunga serie di ragioni. A NY ci sono altri mercati azionari. Al momento c’è solo una società che si occupa di terapia genetica sui tumori, con un fatturato sui 70 milioni di euro, assimilabile al fatturato Lazio”.

“Se prendi la media dei valori, la capitalizzazione media al Nasdaq fa 114 miliardi di dollari, pure essendoci alcune eccezioni. la Lazio è già quotata, la doppia quotazione è complicata. Solo due società italiane sono quotate a Milano e Nasdaq: Stellantis e Ferrari. Ma Stellantis, ad esempio, ha fatto 54 miliardi di fatturato, con 20 mld di patrimonio netto”.

“Dopo lo scandalo Enron gli USA hanno introdotto normntive restrittive per la vigilanza in Borsa. Già la SEC è molto rigida. Nel 2002 con una nuova legge le maglie sono ancora più stretti Ci sono costi da 1 a 5 milioni di euro, oltre ad un una tantum da pagare. C’è solo il Manchester United quotato negli Usa. Ci si può arrivare alla quotazione negli Usa. ma deve esserci sia un interesse del mercato, sia una ristrutturazione societaria”.

“Il processo di quotazione non cambia molto. Si va con un’offerta pubblica, la banca dì affari pensa al collocamento e poi si lancia la quotazione. Ci deve essere un’attrattiva, ovviamente. Non so se la Lazio possa avere questo tipo di attrattiva. Quali sono i tempi di un ritorno economico per una società quotata al Nasdaq? Faccio fatica a rispondere. Tre miliardi di capitalizzazione tra Flaminio e Nasdaq come ha detto Lotito? Con la capitalizzazione attuale della Lazio e con il brand della Lazio mi pare molto difficile. Il ritorno di investimenti, come quello sul Flaminio, richiede almeno cinque anni di tempo”.

“Azionariato popolare? In Italia molta ignoranza. In Spagna ci sono solo quattro società, ma sono definite società sportive anonime dove il singolo non detiene azioni. In Germania poi è ancora diverso. In Italia c’è anche un problema culturale. La vecchia società padronale non c’è più, sono entrati fondi a gestire club storici come Inter e Milan”.