Lazio, senti Rambaudi: "Non lavorare con la rosa definitiva è un problema"

Raggiunto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua su questi primi giorni di preparazione a Formello della nuova Lazio di Gattuso: "Lavorare con queste temperature è dura, i recuperi sono importanti. Chiaro che ti alleni nelle ore migliori, anche se queste sono giornate caldissime. Un ritiro qui ti porta ad una ripetitività che può dare la nausea. Il ritiro è per la preparazione, ma utile anche per creare un gruppo, lontano dalla routine di tutto l’anno, quindi diverse situazioni vanno valutate bene".

"Non lavorare con la rosa definitiva è un problema, è chiaro che sarebbe meglio avere la squadra al completo. Credo che si debba fare quanto prima tutto ciò che si vuole fare sul mercato, soprattutto vista la situazione e l’allenatore nuovo. Questo ti porterebbe a formare un gruppo in campo e fuori”.

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