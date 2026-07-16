Lazio, altri due giovani sbarcano a Formello: ecco chi sono
16.07.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Chiusi due nuovi acquisti per il settore giovanile della Lazio. Come riportato da Gazzetta Regionale, a Formello sono arrivati Luca Gioia, difensore classe 2011 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Grifone, e Nicolas La Corte, portiere della Vigor Perconti. Soprattutto il centrale è stato un grande protagonista della scorsa annata nel campionato Under 15 Elite, grazie alla quale si è guadagnato la chiamata del club biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.