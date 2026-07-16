Lazio, altri due giovani sbarcano a Formello: ecco chi sono

Chiusi due nuovi acquisti per il settore giovanile della Lazio. Come riportato da Gazzetta Regionale, a Formello sono arrivati Luca Gioia, difensore classe 2011 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Grifone, e Nicolas La Corte, portiere della Vigor Perconti. Soprattutto il centrale è stato un grande protagonista della scorsa annata nel campionato Under 15 Elite, grazie alla quale si è guadagnato la chiamata del club biancoceleste.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03