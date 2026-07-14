Lazio | Patric indisponibile: la nota ufficiale della società

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata appena pubblicata su sslazio.it una nota ufficiale del club che coinvolge Patric. Ecco di seguito il comunicato, in cui di parla di "temporanea indisponibilità" dello spagnolo:

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Patricio Gabarron Gil, su indicazione del Professor Francesco Franceschi e del medico sociale Professor Pietro Monachino, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".