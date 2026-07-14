Lazio | Patric indisponibile: la nota ufficiale della società

14.07.2026 20:20 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
Lazio | Patric indisponibile: la nota ufficiale della società
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È stata appena pubblicata su sslazio.it una nota ufficiale del club che coinvolge Patric. Ecco di seguito il comunicato, in cui di parla di "temporanea indisponibilità" dello spagnolo:

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Patricio Gabarron Gil, su indicazione del Professor Francesco Franceschi e del medico sociale Professor Pietro Monachino, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.