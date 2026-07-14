Lazio, guarda chi si rivede: Isaksen a bordo campo durante il ritiro
14.07.2026 18:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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FORMELLO - La Lazio si allena, Isaksen guarda da spettatore e mastica amaro. Il danese è fermo ai box (come Cataldi e Furlanetto): si è operato di recente per risolvere la pubalgia, con ogni probabilità salterà tutto il ritiro di Formello. Per questo è seduto su una panchina a bordo campo a guardare il resto dei suoi compagni lavorare sul campo. Gattuso lo aspetta per quando riuscirà a tornare a disposizione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.