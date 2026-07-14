UFFICIALE - Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato

La Lazio, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il trasferimento di Danilho Doekhi. Il difensore centrale olandese arriva in biancoceleste a parametro zero e ha firmato un contratto triennale fino al 2029.

"La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale. L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro".