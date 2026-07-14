Lazio, è fatta per Doekhi: arriva da svincolato. Tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Da Dominguez a Doekhi. È cambiata la strategia in difesa della Lazio, che ha portato a Roma l'ex centrale dell'Union Berlino, rimasto svincolato. È sbarcato a Ciampino nel pomeriggio, mentre i suoi nuovi compagni si riposavano prima di scendere in campo per la seconda seduta di allenamento.

Svolte le visite mediche in mattinata, l'olandese si unirà alla squadra di Gattuso in ritiro. Si tratta del secondo parametro zero (dopo Pedraza) che sbarcherà a Formello: come riportato da Il Corriere dello Sport, firmerà un triennale a 1,7 milioni di euro all'anno. Nel contratto ci sarà anche un'opzione di prolungamento fino al 2030.