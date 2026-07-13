UFFICIALE - Asp Jensen è un nuovo giocatore del Depor: l'annuncio
13.07.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Jonathan Asp Jensen è un nuovo giocatore del Deportivo La Coruña. Il danese ha accettato l'offerta del club spagnolo, lasciando ufficialmente il Bayern Monaco. Per lui era arrivata anche una proposta dalla Lazio, respinta però dai bavaresi. Per questo il classe 2006 ha poi deciso di trasferirsi in Liga. Di seguito l'annuncio del Depor.
✍️ Jonathan Asp Jensen, novo xogador do Dépor— RC Deportivo (@RCDeportivo) July 13, 2026
Benvido, Jonathan! pic.twitter.com/xFPWeBQueW
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.