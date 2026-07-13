Lazio, si rivede Noslin! In campo a Formello nel primo giorno di ritiro

FORMELLO - Riecco Tijjani Noslin. Dopo aver saltato le visite mediche e i test atletici all'Isokinetic, l'olandese è tornato in campo a Formello nel primo giorno di ritiro nel centro sportivo. Era assente nella seduta mattutina delle 9, ma si è rivisto con i compagni nel pomeriggio, intorno alle 18. Prima ha lavorato con la squadra nella fase di attivazione (anche con il pallone), poi si è staccato dal gruppo per svolgere una parte atletica da solo. Negli ultimi giorni era alle prese con un'influenza, che ora sembra smaltita del tutto.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03