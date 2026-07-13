FORMELLO GIORNO 1 - Lazio, in archivio la prima di Gattuso: termina la seduta mattutina

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Si conclude il primo allenamento della Lazio agli ordini di Gennaro Gattuso. Con Cataldi, Isaksen e Furlanetto ancora alle prese con i rispettivi protocolli riabilitativi, la squadra si è ritrovata in campo intorno alle 09:00 per dare il via alla stagione. Rapida fase di attivazione atletica per i biancocelesti prima di dare il via ai lavori con il pallone tra torello e partitelle. Nella fase finale della seduta, quindi, via gli scarpini e spazio alle scarpe da ginnastica per una serie di staffette e ripetute con le quali si è concluso il primo allenamento della stagione 2026/27. Appuntamento al tardo pomeriggio per la seconda seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - I quatro portieri Mandas, Motta, Renzetti e D'Alessio lavorano intanto a parte con esercizi dedicati al miglioramento della gestione del pallone con i piedi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:18 - Terminata la fase di lavoro col pallone, la squadra indossa le scarpe da ginnastica e dà il via al lavoro atletico con le staffette.

AGGIORNAMENTO ORE 09:48 - Cambia esercizio, non la sostanza: ancora lavoro col pallone in campo per la squadra agli ordini di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:41 - Lavorano a parte durante la partitella Farcomeni, Serra e Artistico.

AGGIORNAMENTO ORE 09:35 - Prima partitella dell'anno in corso a Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 09:17 - Dopo una rapida pausa per dissetarsi ordinata da Gattuso la squadra, divisa in gruppi, dà il via al lavoro col pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 09:07 - Inizia ufficialmente la stagione della Lazio. La squadra è infatti in campo agli ordini di Gattuso per una fase di attivazione atletica con un circuito predisposto dallo staff del tecnico. Sul campo, già dalla prima seduta, anche i palloni. Non ci sono ovviamente Cataldi, Isaksen e Furlanetto ancora alle prese con i piani di recupero differenziati dopo le rispettive operazioni.

FORMELLO - Inizia oggi ufficialmente, dopo visite, test e conferenze, la nuova stagione della Lazio. La squadra biancoceleste si ritroverà già nelle prime ore della mattinata odierna nel centro sportivo di Formello, dove agli ordini del nuovo tecnico Gennaro Gattuso inizierà la prima parte della preparazione che si concluderà domenica 26 luglio. Quindi un paio di giorni di stop prima di ripartire ancora a Formello (dove saranno disputate anche quattro delle sei amichevoli estive) dal 29 luglio al 9 agosto. In programma oggi una doppia seduta: il primo allenamento alle 9, il secondo alle 18. Segui tutti gli aggiornamenti su Lalaziosiamonoi.it.