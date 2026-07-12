Calciomercato Lazio | Asp Jensen va al Depor: già svolte le visite mediche

CALCIOMERCATO LAZIO - Una pista definitivamente sfumata per la Lazio. Jonathan Asp Jensen non sarà un nuovo giocatore biancoceleste: è confermato ormai che il classe 2006 lascerà il Bayern Monaco per firmare con il Deportivo La Coruña. Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il danese ha già svolto le visite mediche con il club spagnolo e presto sarà annunciato. La Lazio si è defilata nella trattativa dopo che i tedeschi hanno rifiutato l'offerta presentata; è lì che si è inserito il Depor, che ha convinto sia il Bayern che il calciatore.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03